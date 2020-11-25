РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Порядка 50 призывников из городского округа Люберцы торжественно проводили служить в ряды Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

24 ноября новобранцев пришли поддержать представитель Люберецкого благочиния, сотрудники администраций Люберец, Дзержинского, Котельников и Лыткарина, члены Общественной палаты Люберец, генералы запаса, представители местного отделения ВВПОД «Юнармия».

«У нас положено начало обновленной традиции торжественных проводов в ряды Российской армии призывников, им важно ощущать в такие моменты поддержку, свою значимость, заботу и внимание. Защита – одна из, пожалуй, самых необходимых в современном мире функций государства, с нее начинается безопасность страны, это гарант ее целостности и мира. Как сложится жизнь в будущем каждого из призывников – неизвестно, возможно кто-то выберет профессию военного и будет защищать Родину, кто-то пойдет на гражданку, но служба в армии – это важный этап, который очень нужен для будущего нашей Родины», – сказал заместитель главы администрации Люберец Михаил Криворучко.

Он пожелал ребятам спокойной службы, уверенности в своих силах и удачи, а также подчеркнул, что администрация Люберец всегда готова поддержать такие традиции торжественных проводов в армию.