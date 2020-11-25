РИАМО - 25 ноя. За последние сутки в семи городских округах Подмосковья не выявили ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

И ни одного заболевшего за сутки на зафиксировали в Зарайске, Красноармейске, Звездном городке, Луховицах, Молодежном, Пущине и Талдоме.

В Красногорске выявили 78 случаев заражения, 61 – в Королеве, 59 – в Шаховской, 58 – в Клину, 44 – в Подольске, 41 – в Домодедове, 37 – в Раменском, по 36 – в Серпухове и Коломне, по 29 – в Лобне и Наро-Фоминске, по 28 – в Балашихе и Реутове, 27 – в Орехово-Зуеве, 26 – в Сергиевом Посаде, по 24 – в Богородском округе и Одинцове, 23 – в Люберцах, 22 – в Ступине.

Еще 19 новых случаев зарегистрировали в Жуковском, 17 – в Дмитрове, по 16 – в Котельниках и Мытищах, 15 – в Черноголовке, по 14 – в Рузе, Шатуре и Щелкове, по 13 – в Ленинском округе, Солнечногорске и Пушкине, 12 – в Воскресенске, по десять – в Кашире и Чехове, по девять – в Краснознаменске, Электростали и Можайске, по восемь – во Власихе, Фрязине и Электрогорске, семь - в Павловском Посаде.

Также по шесть новых случаев выявили в Дзержинском и Протвине, по пять – в Лыткарине и Химках, четыре – в Ивантеевке, три – в Егорьевске, по два – в Долгопрудном, Лосино-Петровском, Лотошине, Истре, по одному – в Бронницах, Волоколамске, Дубне и Серебряных Прудах.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 105 748 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1965 человек, выздоровел и выписался 76 721 пациент.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.