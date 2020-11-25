РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Волонтеры подмосковного Подольска приобрели лекарство для девушки с приобретенной эпилепсией, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В числе подопечных Георгиевского сестричества есть молодая девушка Елена. У нее серьезный диагноз - приобретенная эпилепсия, лечение которой требует постоянного приема дорогостоящих лекарств. Лена живет с мамой в съемном жилье в Климовске. Мы регулярно помогаем Лене с лекарством «Кеппра». В этот раз была приобретена большая упаковка», - говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят всех жертвователей за помощь нуждающимся.