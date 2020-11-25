РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. В городском округе Люберцы усилят контроль на трассах и эстакадах за грузовиками, которые ездят без зимней резины и создают из-за этого проблемы на дорогах, сообщил на совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Прошу усилить контроль вместе с ГИБДД за эстакадами, особое внимание - буксующим фурам, которые не сменили летнюю резину и не готовы к зиме», - сказал Ружицкий.

По словам эксперта отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Ивана Крупенина, за неделю предприятие провело плановые работы по содержанию сети региональных автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры в нормативное состояние. Для этих целей было задействовано 84 дворника и 64 единицы спецтехники.





