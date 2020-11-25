РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. В городском округе Мытищи на зиму зальют 18 катков вместо 42, как планировалось ранее, сообщается на сайте администрации горокруга.

Покататься на коньках в зимний период мытищинцы смогут на 18 площадках. Именно столько катков планируется залить в Мытищах при установлении устойчивой минусовой суточной температуры.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции при посещении катков в закрытых помещениях соблюдение масочного режима является обязательным. Катки в СК «Строитель», СМК «Торпедо», СК «Дружба» расположены на территориях стадионов, вход на которые возможен только в маске», – говорится в сообщении.

Вводится ограничение по количеству посетителей на льду: один человек на 10 квадратных метров площади. Помимо этого, любители активного отдыха должны быть проинформированы о мерах профилактики Covid-19. В раздевалках и при входе должны быть установлены санитайзеры, а при входе – проводиться измерение температуры.

Адреса спортивных сооружений в городе Мытищи, где планируется залить катки: каток на улице Силикатной, дом 30А (СК «Строитель»); хоккейные площадки - улица Коминтерна, дом 5 (СМК «Торпедо»); улица 4-я Парковая, дом 5А (СК «Дружба»); улица Академика Каргина, дом 38/1; улица Мира, дом 8; улица Сукромка, дом 21; Новомытищинский проспект, дом 56; улица Станционная, дом 3/2.

Хоккейные площадки сельских территорий: поселок Поведники; поселок Пироговский, улица Пионерская, владение 2А (стадион «Труд»); поселок Туристический Пансионат, «Клязьминское водохранилище»; поселок Пестово; деревня Чиверево; поселок Здравница, улица Дубки; деревня Жостово; село Марфино, улица Зеленая; село Федоскино, улица Лукутинская; деревня Аксаково.