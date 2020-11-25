РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Навалы мусора убрали с контейнерной площадки на Балашихинском шоссе после жалобы местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи пожаловалась на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и с мусорных контейнеров на Балашихинском шоссе, 10. ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрел данное обращение.

«По указанному адресу вывоз отходов осуществлен (фото прилагается). Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сказал заместитель руководителя ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» Денис Иванов.

Он добавил, что график вывоза твердых коммунальных отходов ежедневный, вывоз раздельно накопленных отходов осуществляется каждые два дня, вывоз крупногабаритных отходов - по заявке. За соблюдение чистоты на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории ответственен балансодержатель данной площадки.

С региональным оператором можно связаться по телефону: 8(499)750-24-82, через электронную почту: romo_disp@hartiya.com и сайт.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.