РИАМО - 25 ноя. Эксперты Роскачества протестировали телевизоры популярных брендов и выяснили, насколько их потребительские свойства коррелируются с ценой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты проверили 201 модель пяти брендов — LG, Phillips, Samsung, Sony и HiSense — стоимостью от 10 830 до 299 990 рублей. Техника оценивалась по 231 показателю. Первые строчки рейтинга заняли модели с ценой выше средней — порядка 71,4 тысячи рублей.

«Моделям с диагональю 24-32 дюйма достались последние места. Для них характерна минимальная цена — от 10 830 до 20 441 рубля. Принцип «чем выше цена, тем лучше качество» в целом соблюдается», — отмечается в материале.

Телевизоры тестировали по ряду факторов: качество изображения, звук, удобство эксплуатации и Smart TV, а также возможности подключения и энергоэффективность.

Эксперты добавили, что самая последняя модель ТВ по году выпуска не обязательно самая лучшая. К примеру, в первой десятке телевизоров диагональю 60-65 дюймов есть шесть моделей 2019 года.

Подробнее ознакомиться с исследованием можно на сайте Роскачества.​