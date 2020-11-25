РИАМО - 25 ноя. Администрация городского округа Воскресенск начала приемку в муниципальную собственность бесхозной канализационно-насосной станции, с которой сбрасывали неочищенные сточные воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«При обследовании территории поликлиники №5 ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» в поселке имени Цюрупы инспекторы эконадзора выявили бесхозную канализационно-насосную станцию, с которой на рельеф местности сбрасывались неочищенные сточные воды», - говорится в сообщении.

Минэкологии направило администрации округа предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства, на которое в администрации Воскресенска своевременно отреагировали.

После приемки объекта в муниципальную собственность станция будет включена в систему водоотведения районной больницы.

В нынешнем году это уже второе нарушение, установленное в поселке. Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали компанию «Аквасток», допустившую сброс неочищенных сточных вод в реку Нерскую. На сегодняшний день загрязнение реки прекращено.