РИАМО - 25 ноя. Российский дирижер и клавесинист Максим Емельянычев номинирован на престижную музыкальную премию «Грэмми», сообщает Федеральное агентство новостей.

Он претендует на победу в категории «Лучшая оперная запись» за оперу «Агриппина». С 2016 года он занимает пост главного дирижера оркестра Il Pomo d’Oro.

«Согласно шорт-листам, опубликованным на официальном сайте премии, номинированы в этой категории также американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай», — говорится в сообщении.

Емельянычев родился в семье музыкантов, окончил Нижегородский музыкальный колледж имени Балакирева и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Лауреат многих международных конкурсов. На «Грэмми» номинировался в 2017 году, а спустя два года занял пост главного дирижера Шотландского камерного оркестра.

«Грэмми» — музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS). Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии.​​