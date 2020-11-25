РИАМО - 25 ноя. В парках, подведомственных департаменту культуры столицы, с 27 ноября начнут работать катки с искусственным льдом, сообщается на странице «Мосгорпарка» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с эпидемиологической ситуацией катки в предстоящем зимнем сезоне будут работать по особым правилам. Мы просим вас с пониманием отнестись к действующим ограничениям», - говорится в сообщении.

Так, билеты на катки нужно покупать онлайн. Кассы в этой зимой работать не будут. Ссылку на покупку билетов можно найти на сайте парка, а также на информационных табличках с QR-кодами при входе на каток.

Приходить на каток нужно в то время, на которое был приобретен билет. Также на катке нужно соблюдать масочный режим. Находиться в масках нужно в помещениях – раздевалках, в прокате и так далее.

Для посещения бесплатных катков нужно пройти регистрацию по специальному QR-коду.