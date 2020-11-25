РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. Двух врачей Мытищинской городской клинической больницы наградили медалями Русской православной церкви за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В среду в городском округе состоялось совещание духовенства и мирян Мытищинского благочиния. В рамках мероприятия вручили патриаршие награды и епархиальные церковные награды особенно и жертвенно трудившимся в деле борьбы с коронавирусной инфекцией, в числе которых врачи МГКБ.

«Во вниманию к самоотверженному труду по борьбе с коронавирусной инфекцией удостоена медалью Русской православной церкви «Патриаршая благодарность» заместитель главного врача по лечебной части МГКБ Татьяна Королева и медалью Московской епархии Русской православной церкви за дела милосердия второй степени награждается заведующий пульмонологическим отделением Анастасия Васильченко», - сказал протоиерей, благочинный Мытищинского церковного округа Димитрий Оловянников.

Васильченко отметила, что поток пациентов не уменьшился, и порекомендовала соблюдать все меры безопасности, самоизоляцию, использовать средства защиты и вовремя обращаться к врачу.

«Для нас все как началось 18 марта, так и продолжается. Мы не выходили из состояния борьбы за жизнь людей с коронавирусной инфекцией, тогда было тяжело, потому что мы только начинали, сейчас тяжело, потому что поток пациентов каждый день большой, изменилась сама болезнь и пациентов стало больше», - подчеркнула Королева.