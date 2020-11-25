РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Сотрудники ГИБДД начали проверять пассажирский автотранспорт на территории подмосковных Балашихи и Реутова, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Отделом ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 23 по 29 ноября 2020 года на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус», – говорится в сообщении.

Проверка будет проводиться на маршрутах осуществления пассажирских перевозок. Операция направлена на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте и пресечение административных правонарушений водителями, юридическими и должностными лицами автотранспортных предприятий.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.