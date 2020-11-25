РИАМО – 25 ноя. С 2030 по 2035 годы в России будет развиваться система аэротакси, данная инициатива поддержана государством, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В Москве уже принят ряд постановлений, которые создают основу для начала работ по пилотированию и внедрению элементов аэромобильности», - говорится в сообщении.

Специалисты уже выбрали несколько регионов России, в которых будут апробировать это новшество.

Эксперты уверены, что к развитию тех или иных направлений аэромобильности подталкивает и текущая ситуация с пандемией Covid-19.

Они напоминают, что сейчас беспилотные летательные аппараты используются почти во всех областях. Поэтому не вызывает удивление тот факт, что данные технологии в ближайшее время будут очень быстро развиваться.​