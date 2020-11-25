РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Жители части многоквартирных домов на улице Юбилейной в Подольске с 1 января 2021 года будут рассчитываться за услуги водоснабжения непосредственно с ресурсоснабжающей организацией, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 января 2021 года прием показаний квартирных приборов учета холодной и горячей воды, расчет размера платы, формирование и доставку платежных документов за потребленные коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, а также прием платежей в многоквартирных домах на улице Юбилейная, 1 корпус 1 и 2, находящихся под управлением ООО «ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС», будет осуществлять МУП «Водоканал» Подольска», - говорится в сообщении.

С наступлением января между МУП «Водоканал» и всеми владельцами и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах одновременно будут считаться заключенными договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг. В письменном виде их заключать при этом не требуется. Форма договора размещена на сайте: vodokanalpodolsk.ru.

Изменения произошли в связи с односторонним отказом МУП «Водоканал» Подольска от исполнения договора холодного водоснабжения и водоотведения c ООО «ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС» в части поставки коммунальных ресурсов в целях предоставления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Теперь МУП «Водоканал» станет исполнителем коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за эксплуатацию внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения и качество услуг от ввода в дом до жилых помещений останется за ООО «ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС».