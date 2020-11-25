РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 ноя. В подмосковных Котельниках проходит набор сотрудников для проведения Всероссийской переписи населения в апреле 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Котельники проводится набор переписчиков - лиц старше 18 лет - для участия в проведении Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года», - говорится в сообщении.

В обязанности переписчика будут входить опрос 550 человек и заполнение на них переписных документов на планшете. При оформлении на работу заключается гражданско-правовой договор, для этого необходимо будет предоставить копии документов: паспорт - 1 и 2 страница, СНИЛС и ИНН. Заработная плата переписчика будет составлять 18 тысяч рублей.

Желающие стать переписчиками могут обратиться по телефонам: 8(495)544-19-11 и 8(498)742-20-50.