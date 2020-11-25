РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий не выявил нарушений масочного режима при проверке соблюдения противоэпидемиологических правил в торговом центре «Светофор» в среду, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Он посетил магазин «Перекресток», осмотрел другие торговые павильоны и фудкорт.

«Я хочу сказать спасибо нашим жителям за сознательность. При проверке торгового центра «Светофор» в Люберцах не встретил ни одного человека без маски, я уже не говорю о персонале», - сказал Ружицкий.

Он отметил чистоту в здании ТЦ, наличие систем очистки воздуха и антисептиков. При входе всем посетителям измеряют температуру.

Ружицкий подчеркнул, что в день ТЦ посещают порядка 11-12 тысяч человек, в выходные - около 17 тысяч. Он добавил, что этот показатель ниже, чем до пандемии, но все равно высокий.

Всего в городском округе Люберцы более 60 крупных торговых предприятий.