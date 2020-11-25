РИАМО - 25 ноя. За последние сутки в столице госпитализировали 1635 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на ИВЛ в городских больницах Москвы находятся 440 пациентов, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в мегаполисе выявили 4685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«8,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все заразившиеся находятся под наблюдением врачей. Также под наблюдением находятся те, кто близко контактировал с заболевшими.

В мегаполисе действует масочно-перчаточный режим. Это значит, что в общественных местах нужно надевать средства индивидуальной защиты. Школьники с 6-11 классы и студенты находятся на дистанционной учебе, а часть сотрудников городских компаний перевели на удаленный режим работы.

С начала пандемии в столичные врачи вылечили 422 189 пациентов, скончались 8530 заболевших.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.