РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ХК «Северсталь» со счетом 1:2 на выезде в городе Череповце, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Обидное поражение «витязей» произошло из-за настойчивости команды хозяев, сумевшей вырвать одну победу у «Витязя» в четырех матчах чемпионата. Довольно бодрое для «витязей» развитие матча в Череповце вылилось в гол Александра Дергачева в самом начале второго периода. Правда, перед этим в стартовом периоде Илье Ежову пришлось взять два выхода на него нападающих хозяев. Итог матча: «Северсталь» Череповец – «Витязь» Подмосковье – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)», – говорится в сообщении.

Матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходил в Череповце 24 ноября. Главные судьи: Денис Наумов и Константин Оленин.