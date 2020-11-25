РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Новые сети водоснабжения проложат к домам жителей микрорайона Новский Балашихи, на эти цели из муниципального бюджета выделено более 30 миллионов рублей, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Планы водоснабжения Ефимов обсудил в режиме ВКС с жителями микрорайона и генеральным директором ООО «Балашихинский водоканал», депутатом городского совета Сергеем Степашиным. Проект водоснабжения готов, включает в себя прокладку сетей от новой современной ВЗУ ЖК «Сакраменто» до микрорайона Новский. Областной депутат отметил важность начала работ именно в текущем году.

«Это было поручение председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова после очередной встречи с жителями микрорайона. Предлагаю после определения подрядной организации на прокладку сетей, также в онлайн-режиме, с привлечением общественности и городских депутатов обсудить график реализации данного проекта. Жители Новского должны знать, когда к ним поступит чистая вода», - сказал Ефимов.

По словам Степашина, в настоящий момент продолжаются конкурсные процедуры. Средства в размере 31 миллиона рублей заложены на начало работ в текущем году и завершение в следующем.

«К новым сетям будут подключены все социальные учреждения и жилые дома», - подчеркнул Степашин.

Председатель комитета ТОС «Новский» Ирина Мозгова поблагодарила Тараса Ефимова за организацию конференции по наболевшему для жителей вопросу и Сергея Степашина за предоставленную информацию.

«Обязательно расскажем о нашей онлайн-встрече с депутатами и хороших новостях соседям. В период пандемии это удобный и, главное, безопасный для всех формат для общения. И, конечно, продолжим общение уже с подрядчиком», - сказала общественница.