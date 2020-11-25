РИАМО - 25 ноя. Изменение в графике движения поездов произойдет 28 и 29 ноября на Внуковском направлении «Аэроэкспресса» из-за проведения плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Убедительно просим пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресс», - говорится в сообщении.

Так, 28 ноября будет отменен поезд, следующий с Киевского вокзала в аэропорт Внуково в 23:00, а также поезд из аэропорта Внуково на Киевский вокзал в 23:00.

Кроме того, 29 ноября будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 12:00, 18:00 и 19:00. А также поезда отправлением из аэропорта Внуково в 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 19:00 и 20:00. Время отправления и прибытия ряда аэроэкспрессов будет изменено.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.