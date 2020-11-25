РИАМО - 25 ноя. «Росвоенипотека» аккредитовала два проекта Группы компаний «Инград» для проведения сделок с жилой недвижимостью для военнослужащих по схеме эскроу, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Инград».

Теперь участники накопительно-ипотечной системы могут купить квартиры на новых условиях ЖК «Новое Пушкино» (корпуса №№ 17,18,19,22,24,25,26) и в ЖК «Новое Медведково» (корпуса №№ 16,17,45,46). В дальнейшем обновлённый механизм продаж будет действовать и в других проектах INGRAD.

Ранее военные могли размещать средства целевого жилищного займа только на счетах девелопера. Это исключало возможность покупки недвижимости в проектах, строящихся с привлечением эскроу-финансирования. Осенью 2020 года были приняты поправки, которые сняли эти ограничения.

«Тысячи военнослужащих по всей стране с нетерпением ожидали изменений в законодательстве. Сегодня участникам НИС при покупке недвижимости не нужно больше ориентироваться на степень готовности дома, как было ранее. Приобрести квартиру можно уже на старте продаж и это существенно увеличивает выбор у покупателей. Кроме того, на этапе «котлована» цены на квартиры значительно ниже, что также является немаловажным фактором. В 2020 году в рамках «Военной ипотеки» в жилых кварталах INGRAD было приобретено жилой недвижимости почти на 600 млн рублей. И в следующем году мы ожидаем серьёзного прироста», - отметил руководитель направления военной ипотеки ГК «Инград» Андрей Алексеев.

Доля группы компании «Инград» составляет 16 % от всех открытых эскроу-счетов в Московском регионе. На сегодняшний день порядка 70% проектов компании реализуется с использованием этого механизма. До конца 2021 года финансирование всех проектов INGRAD будет переведено в формат эскроу.

Более подробную информацию об условиях покупки недвижимости по программе накопительно-ипотечной системы можно получить на сайте INGRAD в разделе «Военная ипотека» или по специально выделенной для военнослужащих линии для консультации +7 (495) 182-88-88.​