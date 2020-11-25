РИАМО - 25 ноя. В столице за прошедшие сутки выявили 4685 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в городе составляет 571 102, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в городе вылечились от коронавируса 5947 пациентов, за весь период пандемии победили инфекцию 422 189 человек.

Кроме того, за сутки в столице скончались 75 пациентов с коронавирусом, общее число смертельных случаев в городе достигло 8530.

Всем жителям и гостям мегаполиса нужно носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте для профилактики заболевания.

За сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, умерли 507 пациентов, выздоровели 25 748 человек.

В РФ с начала пандемии зафиксировано 2 162 503 случая Covid-19, скончались 37 538 заболевших, также 1 660 419 человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.