РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В многоквартирных домах на проспекте Ленина в Подольске начали промывку внутриквартальных сетей водоснабжения, возможно кратковременное появления примесей в воде, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На проспекте Ленина в домах №№10, 12, 14 в 9:00 начали плановую промывку внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды. Работы продлятся до 17:00, возможно кратковременное появление примесей в воде», - говорится в сообщении.

Водоканал принес извинения за неудобства и попросил отнестись к ним с понимаем. В случае нарушения сроков жителям предложили обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал»: 8(496)754-00-53.