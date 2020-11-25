РИАМО - 25 ноя. Согласно данным Московской биржи, на открытии торгов в среду курс рубля снижается к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 3 копейки, до 75,51 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,82 рубля», — говорится в сообщении.

Январский фьючерс на нефть Brent вырос на 0,77% — до 48,15 доллара за баррель.

По данным аналитиков, для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором выступает динамика рынка энергоносителей.