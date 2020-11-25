РИАМО - 25 ноя. В преддверии «черной пятницы» увеличивается активность мошенников, в этом году осенняя распродажа стартует в ночь на 27 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Мошенники начали массовые атаки на покупателей, отправляя ссылки для предзаказа товаров со скидкой, а после того как граждане вводят данные карт, опустошают их счета», - говорится в сообщении.

Как правило, преступники действуют от имени крупных торговых сетей. Аферисты звонят потенциальным покупателям или отправляют им СМС и электронные письма с описанием больших скидок на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома и здоровья.

Чтобы «зарезервировать товар» или «получить дополнительный дисконт», людям предлагают «сделать предзаказ» по ссылке. Такая ссылка ведет на фишинговую страницу, с помощью которой мошенники узнают реквизиты карт покупателей и получают доступ к их счетам.

Крупные торговые сети не присылают отдельные «ссылки на оплату». Все операции проходят через их официальные сайты. Мошенники часто создают сайты-клоны, адреса которых отличаются от настоящих всего одним-двумя символами. Прежде чем вводить реквизиты карты на странице оплаты, нужно убедиться, что сайт использует защищенное соединение: адрес должен начинаться с https:/, а в адресной строке стоять значок закрытого замка.

«Фишинговые атаки увеличиваются, так как сейчас все чаще покупки совершаются онлайн. Гражданам необходимо быть внимательными и бдительными, стараться покупать товары только на официальных сайтах и проверенных платформах», - подчеркивает заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.