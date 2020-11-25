РИАМО - 25 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законными решения подмосковного управления ФАС России по жалобам ООО «УК Август ЖКХ» о нарушении правил проведения открытого конкурса по отбору УК для управления многоквартирным домом в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление ФАС России по Московской области поступили жалобы ООО «УК Август ЖКХ» на действия (бездействие) администрации городского округа Красногорск при организации и проведении открытого конкурса по отбору УК для управления МКД.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобы ООО «УК Август ЖКХ» необоснованными. Не согласившись с указанными решениями, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд столицы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решений Московского областного УФАС.