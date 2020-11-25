РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Рабочие планируют завершить строительство детской площадки на Трубной улице Подольска к концу декабря, сообщил депутат округа Евгений Лукошников.

Лукошников вместе с депутатом округа Алексеем Батиным проверил ход строительства детской площадки на улице Трубной, дом 28.

«Мы лично проконтролировали ход работ. Подрядчик уверил, что 29 декабря работы будут окончены. Будем держать ситуацию на контроле», - написал Лукошников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».