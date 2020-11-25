РИАМО – 25 ноя. Жители России в третьем квартале 2020 года стали чаще досрочно гасить ипотеки, за последний квартал объем погашенных кредитов составил 0,5 триллиона рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эта отметка считается рекордной за последние два года.

«С июля по сентябрь доля заранее погашенных кредитов по ипотеке более чем на 82% превысила аналогичный показатель прошлого года», - говорится в сообщении.

Источником досрочного погашения ипотек стали личные сбережения россиян.

По статистике 83,3% граждан закрывают ипотеку из собственного кармана. Также заемщики прибегают к помощи субсидирования или рефинансирования.​