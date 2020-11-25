РИАМО - 25 ноя. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», члены которой готовили взрывы объектов на территории Московского региона, передает РИА Новости.

«По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — говорится в сообщении.

За подготовку терактов задержан уроженец Центральной Азии. Операцию по его захвату провели во Владимирской области. Данные об остальных боевиках не приводятся.

По данным ФСБ, ячейка также занималась вербовкой новых сторонников в свои ряды и добывала деньги на нужды террористов.​​