РИАМО - 25 ноя. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», члены которой готовили взрывы объектов на территории Московского региона, передает РИА Новости.
«По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — говорится в сообщении.
За подготовку терактов задержан уроженец Центральной Азии. Операцию по его захвату провели во Владимирской области. Данные об остальных боевиках не приводятся.
По данным ФСБ, ячейка также занималась вербовкой новых сторонников в свои ряды и добывала деньги на нужды террористов.
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