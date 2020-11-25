РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 ноя. АО «Мособлэнерго» установило в Дзержинском две зарядные станции для зарядки тяговых аккумуляторов транспортных средств, в том числе самокатов и скутеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Станции расположены по адресам: улица Лермонтова, дом 8 и улица Лесная, дом 1. Электрозарядки уже введены в эксплуатацию. Монтаж электрозарядных станций выполнен силами Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго». Компания является участником проекта министерства энергетики Московской области по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Подмосковья», - говорится в сообщении.

Станциями могут пользоваться все владельцы электротранспорта. Управление электрозарядкой осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», размещенного на платформах Google Play и App Store.

На территории Подмосковья в эксплуатации находятся 188 электрозарядных станций, обслуживаемых АО «Мособлэнерго», в том числе и станции Дзержинского. Список адресов формировался по результатам опроса жителей о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов Подмосковья. Опрос проводился на официальном сайте министерства энергетики Московской области.