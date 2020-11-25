РИАМО - 25 ноя. Онлайн-лекция «Как сделать занятия северной (скандинавской) ходьбой эффективными с учетом возрастных изменений» пройдет 28 ноября в рамках фестиваля здоровья и северной (скандинавской) ходьбы «Ходи, Подмосковье!», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Лекцию проведет врач по общественному здоровью и организации здравоохранения, врач-гериатр, врач по спортивной медицине и ЛФК, кандидат медицинских наук Андрей Волков.

«Лекция А.В.Волкова состоится 28 ноября на нашем сайте www.dobrofiz.ru/hodimosreg. Начало всех трансляций в 10:00. Для доступа к трансляции необходимо пройти регистрацию, которая откроется за 60 минут до начала онлайн-конференции», - говорится в сообщении.

Волков - автор первой в России учебной программы по северной (скандинавской) ходьбе, руководитель Nordic Walking Center (Хамина, Финляндия) — NWC Suomi Finland Oy.

Он впервые на территории РФ начал преподавать скандинавскую ходьбу как лечебную, оздоровительную и рекреационную технологию для студентов и на курсах повышения квалификации по ЛФК.