РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 ноя. Жители подмосковных Котельников могут сделать прививку от гриппа в поликлиниках округа, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«Все еще можно бесплатно сделать прививку от гриппа в нашей поликлинике. Для этого нужно просто записаться к терапевту или обратиться к дежурному врачу кабинета неотложной помощи, - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, вакцинация проводится отечественными препаратами, разработанными по рекомендациям ВОЗ. Вакцины не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Иммунитет от прививки гриппа вырабатывается в течение двух недель и сохраняется от 6 до 9 месяцев.

По всем вопросам можно обратиться в поликлинику микрорайона Белая дача: 8(495)742-78-45; микрорайона Силикат: 8(495)551-54-13.