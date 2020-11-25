РИАМО - 25 ноя. Удобный подъезд к станции «Университет Дружбы Народов» Коммунарской линии метрополитена появится после реконструкции улицы Академика Опарина на юго-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проект планировки территории подготовят до конца 2021 года. Его разрабатывает Институт Генплана Москвы.

«Пассажиры новой станции метрополитена смогут с комфортом подъехать к ее входу на общественном транспорте. Им не придется пешком преодолевать расстояние от автобусных остановок», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Проект предусматривает реконструкцию улицы Академика Опарина на участке протяженностью 1 километр от улицы Островитянова до улицы Миклухо-Маклая.

На маршруте появятся три остановки наземного транспорта. Улицу Академика Опарина расширят, а на прилегающей территории высадят деревья.