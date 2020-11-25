РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Обманутым дольщикам корпуса №4 ЖК «МАРЗ» в деревне Федурново подмосковной Балашихи выдадут 247 ключей от квартир до конца текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

К проектированию пяти домов в ЖК «МАРЗ» приступили в 2006 году, а в 2008 году начались строительные работы и продажа квартир. В 2015 году «Русский строительный банк», через который шло финансирование объекта, обанкротился, и возведение двух корпусов было приостановлено. В 2018 году застройщик заключил договор о финансировании с банком «Держава», в июне возобновили строительные работы.

«В ЖК «МАРЗ» все дома введены в эксплуатацию, кроме 5-го корпуса. 19 ноября получено разрешение от министерства жилищной политики региона на ввод 4-го корпуса. По информации застройщика, в стадии заключения договор с УК «Балашиха Парк», на следующей неделе будет составлен график, по которому дольщики будут приходить, осматривать свою квартиры и подписывать акты приема-передачи», - сказала начальник управления строительного комплекса администрации Балашихи Татьяна Андреева.

Она добавила, что в корпусе 247 квартир, и собственники получат ключи до конца текущего года.

Возведение 5-го корпуса ЖК «МАРЗ» находится в завершающей стадии. Застройщик планирует подать документы на итоговую проверку объекта в Главгосстройнадзор в декабре 2020 года.

«Его ввод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года. Всего там 448 квартир», - заключила Петрова.

Общая площадь пяти корпусов в ЖК «МАРЗ» около 75 тысяч квадратных метров. В них более тысяч квартир.