РИАМО - 25 ноя. Мебель загорелась в детском саду на улице Липецкой в Москве, возгорание полностью ликвидировано, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 09:21 в среду. Возгорание произошло в дошкольном учреждении по адресу: улица Липецкая, дом 7, корпус 2.

«Слаженными действиями администрации из здания были выведены для безопасности 113 детей и 23 сотрудника. Произошло возгорание мебели на площади 1 квадратный метр», - говорится в сообщении.

В 09:31 пожар локализовали. В течение 14 минут возгорание в детском саду было полностью потушено.

Сведений о пострадавших при данном инциденте не поступало.