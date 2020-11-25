РИАМО – 25 ноя. В настоящий момент на удаленной работе находятся около 6,5% трудоспособных россиян – это 3,5 миллиона человек, такая цифра больше в 110 раз по сравнению с годом ранее, пишет в среду газета «Известия».

Большее число сотрудников на удаленке трудятся в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в столице наблюдается увеличение количества предложений, связанных с дистанционной работой.

«Сейчас на рынке труда востребованы IT-специалисты: спрос на них превышает предложение в несколько раз. Работодатели предлагают вакансии для программистов, аналитиков в области информатики и вычислительной техники, системных администраторов, мобильных разработчиков, тестировщиков, специалистов по кибербезопасности. Часть из этих вакансий предполагает дистанционную работу», — сказал представитель департамента труда и соцзащиты столицы.

В других российских регионах число работающих в удаленном формате граждан существенно меньше. При этом многие эксперты считают, что дистанционная занятость будет развиваться и дальше.

«Я убежден, что законодательными нормами, позволяющими работать дистанционно, будут пользоваться и работники, и работодатели. Это и удобнее, и быстрее, и более выгодно с точки зрения оптимизации. Работнику на удаленке не надо тратить деньги на проезд, на питание в столовой или кафе. Каждый человек может организовать свою работу так, чтобы не страдала производительность труда, но при этом больше было свободного времени», — отметил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.​​