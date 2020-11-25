РИАМО - 25 ноя. Вторую региональную учебную поисковую экспедицию планируется провести в Подмосковье в новом поисковом сезоне в 2021 году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель координационного совета поисковых отрядов региона Владислав Рязанов.

Первая областная учебная поисковая экспедиция прошла в Подмосковье в 2020 году. В ней приняли участие 50 поисковиков в возрасте от 16 лет. Они прошли теоретический и практический блоки по военной археологии и стали участниками перезахоронения останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

«(В 2021 году – ред.) проведем в полном объеме то, что запланировали в новом поисковом сезоне. Проведем вторую региональную учебную экспедицию», - сказал Рязанов.

В Подмосковье насчитывается более 2,5 тысяч членов поисковых отрядов, которые занимаются поисками останков погибших бойцов Красной Армии. Поисковый сезон продолжается с апреля по ноябрь. В этом году удалось обнаружить останки 463 солдат, установить 26 имен. Погребены останки 444 красноармейцев.

В 2020 году два поисковых проекта стали обладателями губернаторской премии «Наше Подмосковье» - «Герои Неба» и «Суворов». Всего от поисковых отрядов было подано 64 заявки.