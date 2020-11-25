РИАМО - 25 ноя. Скончалась российская актриса театра и кино Светлана Обидина, ей было 45 лет, сообщает Газета.ru.

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже неясно, ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг», — написал кинорежиссер Алексей Герман в своем аккаунте в Facebook.

Обидина родилась 23 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге.

Она известна российским зрителям по ролям в фильмах «Довлатов», «Остров», «Дуэлянт», «Петербург. Только по любви» и сериалах «Улицы разбитых фонарей-1» и «Мажор-3».​​