РИАМО - 25 ноя. Подмосковное управление ФАС России рассмотрело сведения, представленные Ногинским спасательным центром МЧС РФ в отношении ООО «Технологии тепла» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, центр заключил с компанией контракт на периодическое техобслуживание газопроводов и газового оборудования.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, подмосковное антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Технологии тепла» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.