РИАМО - 25 ноя. Желающим участвовать в экспедициях по поиску останков погибших в Великой Отечественной войне солдат необходимо знать историю, основы антропологии и архивное дело, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель координационного совета поисковых отрядов региона Владислав Рязанов.

«Поисковик должен знать и уметь многое. <…> Во-первых, это история Великой Отечественной войны — знание исторических событий на местности, где проводятся поисковые работы. Нужно также иметь представление о материальной части снаряжения советской и немецкой армии», - сказал Рязанов.

Кроме этого, необходимы познания в архивном деле и антропологии, а также начальная туристическая подготовка.

В ноябре 2020 года в Подмосковье приняли закон о поисковой деятельности. Он определяет понятия «поисковик» и «поисковая работа».

Закон устанавливает, что нельзя проводить поисковую работу в порядке личной инициативы, вскрывать воинские захоронения, изымать и транспортировать взрывоопасные предметы и оружие с мест их обнаружения. Найденные в ходе официальных работ оружие и документы погибших должны быть переданы в органы военного управления. Захоронение эксгумированных останков силами поисковых объединений запрещено - нужно передать их органам местного самоуправления.