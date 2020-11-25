РИАМО - 25 ноя. С 26 по 29 ноября парки Москвы проведут культурные мероприятия в онлайн-формате, посвященные Дню матери, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Фотоконкурс пройдет с 25 ноября по 6 декабря, а победителя объявят 7 декабря в 18:00.
Парк «Сокольники» предлагает поучаствовать в художественной выставке портретов мам. Свои работы могут предлагать и дети, и взрослые.
Кроме того, все любители поэзии смогут сочинить стихотворение, посвященное маме, и разместить его на своих страницах в социальных сетях.
Парки Северного административного округа подготовили познавательные мастер-классы по изготовлению подарков, сувениров и элементов декора. 27 ноября в 16:00 всех желающих научат делать праздничный венок. 28 ноября в 16:00 юных москвичей научат делать открытки ко Дню матери.
Мастер-класс парка «Красная Пресня» посвятят технике рисования на песке. Пользователям сети продемонстрируют, как художник создает песочные картины, и научат рисовать необычные праздничные открытки.
Парк «Царицыно» организует «Квартирник для мам», в рамках которого мамы смогут расслабиться, пообщаться, попеть песни, познакомиться друг с другом.
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