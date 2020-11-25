РИАМО - 25 ноя. С 26 по 29 ноября парки Москвы проведут культурные мероприятия в онлайн-формате, посвященные Дню матери, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Все желающие смогут присоединиться к конкурсу на лучшую фотографию с мамой. Для этого нужно сделать совместный снимок в одном из парков на севере Москвы: в зонах отдыха «Левобережье» и «Химки-2», парках «Северное Тушино» и «Дружба», а также парке Северного речного вокзала. Затем фотографию следует опубликовать на своей странице в социальных сетях и указать хештег #СМамойВСеверныхПарках», — говорится в сообщении.

Фотоконкурс пройдет с 25 ноября по 6 декабря, а победителя объявят 7 декабря в 18:00.

Парк «Сокольники» предлагает поучаствовать в художественной выставке портретов мам. Свои работы могут предлагать и дети, и взрослые.

Кроме того, все любители поэзии смогут сочинить стихотворение, посвященное маме, и разместить его на своих страницах в социальных сетях.

Парки Северного административного округа подготовили познавательные мастер-классы по изготовлению подарков, сувениров и элементов декора. 27 ноября в 16:00 всех желающих научат делать праздничный венок. 28 ноября в 16:00 юных москвичей научат делать открытки ко Дню матери.

Мастер-класс парка «Красная Пресня» посвятят технике рисования на песке. Пользователям сети продемонстрируют, как художник создает песочные картины, и научат рисовать необычные праздничные открытки.

Парк «Царицыно» организует «Квартирник для мам», в рамках которого мамы смогут расслабиться, пообщаться, попеть песни, познакомиться друг с другом.