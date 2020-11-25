РИАМО - 25 ноя. Сотрудники столичной полиции начали проверку после нападения на мужчину в ходе дорожного конфликта на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на улице Свободы в районе дома 42. На проезжей части между мужчиной и неизвестными на Porsche произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес ему телесные повреждения и скрылся.

«В настоящий момент все участники драки установлены и опрошены, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, по этому факту был задержан российский боец ММА Ислам Абасов.