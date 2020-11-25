РИАМО - 25 ноя. Новые онлайн-экскурсии, посвященные 100-летию Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и 110-летию известного советского фотографа Наума Грановского, появились на проекте #Москвастобой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«ВХУТЕМАС стал первым послереволюционным учебным заведением, где готовили творческие кадры. Именно здесь зарождалось советское дизайнерское образование. За десять лет существования института его окончили почти 1,5 тысячи художников, скульпторов и архитекторов. Экспозиция, посвященная ВХУТЕМАСу, размещена в Музее Москвы», - говорится в сообщении.

Во время экскурсии всем желающим расскажут об этапах создания мастерских, а также о том, какие мастера советского искусства преподавали в его стенах. Еще зрителям продемонстрируют самые оригинальные и известные работы, созданные студентами ВХУТЕМАСа.

Ретроспективную выставку «Москва Наума Грановского. 1920–1980» подготовил Центр фотографии имени братьев Люмьер совместно с культурным фондом StillArt. Во время виртуального тура можно будет увидеть, как менялась столица на протяжении шести десятилетий. Всего на выставке покажут свыше 100 работ автора.​