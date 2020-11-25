РИАМО - 25 ноя. В Подмосковье действуют более 120 отрядов, которые занимаются поиском останков погибших в боях Великой Отечественной войны, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель координационного совета поисковых отрядов региона Владислав Рязанов.

«Поисковое сообщество в нашем регионе насчитывает более 120 отрядов, которые работают на разных площадках — в муниципалитетах, в других регионах», - сказал Рязанов.

Он отметил, что поисковики часто нуждаются в поддержке при взаимодействии с органами власти. Такую поддержку им оказывает региональный координационный совет.

«Около 2,5 тысяч жителей региона состоят в поисковых отрядах. Еще около тысячи подключаются в качестве добровольных помощников. Половина из этого числа — молодые люди, четверть — граждане от 14 до 18 лет», - добавил Рязанов.

В августе этого года для поисковиков старше 16 лет в Московской области провели первую учебную поисковую экспедицию. В ней приняли участие 50 представителей поисковых отрядов.

В рамках поискового сезона 2020 года добровольцы нашли останки 463 воинов Красной Армии, погибших на территории Подмосковья.