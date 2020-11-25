РИАМО - 25 ноя. Объем налоговых льгот, полученных резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за три квартала 2020 года, составил 687 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Также за этот период резиденты создали 1068 рабочих мест — почти в два раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что резиденты технополиса освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Кроме того, компании экономят 17% на налоге на прибыль в ее региональной части.

За девять месяцев текущего года объем налогов, которые выплатили резиденты технополиса в бюджеты всех уровней и страховых взносов составил 4 миллиарда рублей, а за все время существования проекта их объем составил – 16,1 миллиарда рублей.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров отметил, что локализация новых предприятий дала толчок для привлечения кадров, а численность работников резидентов ОЭЗ выросла на 12%.

«За три квартала 2020 года объем уплаченных резидентами ОЭЗ таможенных платежей превысил прошлогодние значения на 4% и составил 214 миллионов рублей. Совокупный объем таможенных пошлин превысил 1 миллиард рублей. Среди резидентов импортируют продукцию производители электроники, медицинских изделий, оптических решений и композитов», - сказал гендиректор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.​