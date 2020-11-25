РИАМО - 25 ноя. В столице до 14 января пройдут мастер-классы в рамках подготовительного этапа онлайн-конкурса «Городская мастерская семейного творчества ― 2021», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 25 ноября по 14 января все желающие смогут присоединиться к бесплатным мастер-классам, которые познакомят с номинациями конкурса и помогут к нему подготовиться. Познавательные занятия будут проходить на платформе Zoom. Полное расписание и ссылки для подключения к урокам доступны на сайте», - говорится в сообщении.

25 ноября в 14:00 режиссер театрального проекта «Театр театров» Дмитрий Скачков расскажет про этапы создания спектаклей, а 28 ноября в 12:00 фотограф, путешественник и мореплаватель Михаил Сагателов научит делать красивые снимки.

12 декабря в 12:00 художник Борис Клементьев научит всех желающих писать этюд в технике масляной живописи. 15 декабря в 14:00 художник-экспрессионист Николай Добрин расскажет, как изобразить городской пейзаж с элементами архитектуры.

Впервые конкурс «Городская мастерская семейного творчества» был проведен летом 2020 года. На него было подано 937 семейных проектов. Творческие проекты можно будет представить в одной или нескольких из девяти номинаций. Оценивать работы будет экспертное жюри во главе с художественным руководителем Московского академического театра сатиры, старшиной «Столичного цеха деятелей культуры», народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом.

О старте подачи работ будет объявлено дополнительно.​