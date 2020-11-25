РИАМО - 25 ноя. Все желающие теперь смогут узнать о вакансиях в столичном правительстве в Telegram-канале «Работа в правительстве Москвы», также там публикуются советы экспертов по трудоустройству, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В работе центра много разных вакансий, мы публикуем их сразу после появления. Удобно, что самые интересные из них теперь собраны в Telegram-канале и не нужно все время отслеживать новые публикации на разных кадровых порталах», - сказала директор центра подбора персонала Наиля Дмитриева.

По ее словам, если кандидат не подошел на одну должность, то специалисты смогут предложить ему другую.

Вакансии в городском правительстве очень разнообразные: от юристов, строителей и архитекторов до бизнес-аналитиков и веб-разработчиков. Все вакансии публикуют на hh.ru, а для Telegram-канала отбирают самые интересные.

Кроме того, для выпускников вузов есть программа стажировки и другие карьерные проекты. Чтобы стать частью команды правительства Москвы, нужно отправить резюме, а затем пройти несколько этапов отбора.

Кроме Telegram-канала, посвященного вакансиям в правительстве Москвы, в период пандемии в мессенджере были открыты сообщества «Субсидии московским предпринимателям», «Коронавирус: важное для бизнеса» и «Оперштаб Москвы».