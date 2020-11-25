РИАМО - 25 ноя. Все желающие теперь смогут узнать о вакансиях в столичном правительстве в Telegram-канале «Работа в правительстве Москвы», также там публикуются советы экспертов по трудоустройству, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По ее словам, если кандидат не подошел на одну должность, то специалисты смогут предложить ему другую.
Вакансии в городском правительстве очень разнообразные: от юристов, строителей и архитекторов до бизнес-аналитиков и веб-разработчиков. Все вакансии публикуют на hh.ru, а для Telegram-канала отбирают самые интересные.
Кроме того, для выпускников вузов есть программа стажировки и другие карьерные проекты. Чтобы стать частью команды правительства Москвы, нужно отправить резюме, а затем пройти несколько этапов отбора.
Кроме Telegram-канала, посвященного вакансиям в правительстве Москвы, в период пандемии в мессенджере были открыты сообщества «Субсидии московским предпринимателям», «Коронавирус: важное для бизнеса» и «Оперштаб Москвы».
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