РИАМО - 25 ноя. Подмосковные полицейские задержали 33-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в краже из частного дома в Балашихе на сумму свыше 11 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник отжал окно на первом этаже и проник в частный дом, расположенный в микрорайоне Салтыковка. Оттуда он похитил сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Подозреваемого удалось оперативно задержать в Москве. В ходе обыска его квартиры оперативники нашли часть ранее похищенного имущества. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Кража», его поместили под стражу.

В настоящий момент подозреваемого проверяют на причастность к другим кражам. Устанавливаются его возможные сообщники и места сбыта похищенного.