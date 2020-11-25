РИАМО - 25 ноя. Интернет-мошенники стали активно использовать новую схему обмана, в которой пользователей заманивают на фишинговые сайты с помощью изображений QR-кодов на сайтах онлайн-объявлений купли-продажи, пишет в среду газета «Известия».

Согласно данным компании Group-IB, по мере приближения сезона распродаж — «черной пятницы» — активизируются не только любители скидок, но и мошенники. В первую очередь это касается онлайн-досок, где всегда царит ажиотаж среди тех, кто любит купить товар подешевле.

«Обычно обман клиентов этих сервисов происходит за счет так называемого фишинга: человеку направляется ссылка на поддельный сайт для проведения оплаты или доставки. Далее — дело техники: стоит ввести данные своей карты — и с деньгами можно распрощаться», — говорится в материале.

В связи с этим многие платформы стали активно бороться с мошенничеством внутри своих систем, установив проверку или просто запрет ссылок на внешние ресурсы. Однако после этого злоумышленники стали распространять фальшивые ссылки через изображения с QR-кодами.

По словам экспертов, данная схема может применяться на любой платформе, где разрешена отправка изображений. Мошенники просят покупателя отсканировать QR-код, который перенаправляет пользователя на фишинговый сайт. Там вводятся данные карты для оплаты, после чего деньги клиента похищаются.

Новизна данного приема в сочетании с ошибочным представлением о безопасности автоматической генерации QR-кода способна обмануть множество доверчивых пользователей. Россиянам рекомендуется быть крайне внимательными и всегда проверять сайты, на которые они переходят. Некоторые из них полностью копируют внешний вид настоящих интернет-магазинов и онлайн-банков.

Кроме того, пользователям не нужно вестись на крайне низкую цену популярных товаров, именно этим фактором пользуются мошенники. К примеру, купить новый iPhone 12 за 30-40 тысяч рублей или игровую приставку PlayStation 4 за 10-15 тысяч рублей попросту невозможно.