РИАМО - 25 ноя. В центре развития карьеры образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ состоится онлайн-встреча, посвященная трудоустройству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работа центра развития карьеры «Технограда» востребована среди жителей столицы: с ноября 2018 года туда обратились свыше 115 тысяч человек. Москвичей особенно интересуют профориентационные тестирования и карьерные консультации», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

На мероприятии все желающие смогут узнать, как правильно составить резюме, сопроводительное письмо, а также им объяснят, почему важно развивать гибкие навыки.

Онлайн-встреча пройдет 26 ноября, начало в 16:00. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке https://career-center.timepad.ru/event/1485395/.